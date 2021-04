Tony Carreira e Fernanda Antunes cada vez mais próximos

Cemitério dos Prazeres, em Lisboa,

colocaram um ponto final no seu casamento em 2014, ao fim de 28 anos juntos. Mas, com a morte da filha de ambos, Sara , de 21 anos, a 5 de dezembro de 2020, o ex-casal tem-se apoiado mutuamente neste momento difícil e os rumores de uma possível reconciliação intensificam-se.As idas aovisitar a sua "princesa" são diárias. ", contou uma fonte à revista 'TV Mais'.O cantor está muito abalado e o seu relacionamento com Ângela Rocha, com quem namora desde 2017, está por um fio. À publicação, a mesma fonte refere que é muito pouca a ligação entre os dois. "O que aumentou os rumores de que a relação não estaria bem foi o facto de Ângela não ter participado na despedida de Sara Carreira. ", afirma a mesma fonte, que revelou que o namoroRecorde-se de que Sara Carreira perdeu a vida num acidente de viação onde seguia na companhia do namorado Ivo Lucas. O ator já foi ouvido pelas autoridades para o apuramento das causas do acidente.