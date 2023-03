Tony Carreira e Fernanda conhecem condutor alcoolizado envolvido no acidente da morte da filha

O arguido

, que está acusado de um crime de condução perigosa e três contraordenações, uma delas muito grave, esteve no tribunal de Santarém, acompanhado pelos advogados, para assistir ao

Esta terá sido a primeira vez que

e

que, na qualidade de assistentes no processo também estiveram no Tribunal de Santarém, ficaram cara a cara com o condutor cuja conduta poderá ter estado na origem do acidente. Os pais da jovem cantora pediram ao tribunal, no requerimento de abertura de instrução, que ele fosse, primeiramente, acusado de homicídio negligente na forma grosseira. Esta pena pode ir até aos 5 anos de prisão.





O caso da morte de Sara Carreira continua a correr na Justiça com os pais de Sara Carreira a quererem apurar responsabilidades sobre a morte da jovem.Paulo Nevesdebate instrutório, que estava marcado para o dia 23 de fevereiro.Tony CarreiraFernanda AntunesRecorde-se que também Cristina Branco e Ivo Lucas são arguidos no processo.