Tony Carreira e Fernanda refugiam-se em Paris para ultrapassar dor da morte da filha Sara

Quatro meses após a morte da filha, Sara, aos 21 anos, Tony Carreira e Fernanda Antunes viajaram para Paris, a cidade onde a família viveu vários anos, para se refugiarem neste momento de sofrimento.De acordo com a ‘TV Mais’, Fernanda Antunes decidiu fazer uma pausa na sua vida profissional, que passava pela gestão da carreira dos filhos, Mickael e David, e ganhar forças junto da mãe, das irmãs e das sobrinhas, que vivem na capital francesa. Em dezembro, depois do trágico acidente na A1, a família da empresária viajou até Portugal, tendo sido um apoio fundamental. Agora, Fernanda quis manter-se próxima de quem mais ama.Entretanto, também Tony Carreira viajou para Paris, de acordo com a publicação. O artista de 57 anos mantém uma forte ligação à cidade e, até à morte da filha, chegava a passar longas temporadas no seu apartamento parisiense, localizado perto da Torre Eiffel.Além das memórias e dos amigos, Tony mantém uma legião de fãs em Paris, que aguardam ansiosamente o seu regresso aos palcos. E, apesar da dor e das saudades da filha, o artista tem os olhos postos no futuro e a sua equipa anunciou um concerto no Olympia, a 22 de janeiro de 2022, depois da data ter sido adiada devido à pandemia.Neste momento difícil, Tony e Fernanda têm-se apoiado mutuamente. Os dois visitam frequentemente o jazigo de Sara e partilham alguns momentos com os filhos, provando que já esqueceram as divergências do passado e estão unidos pela família.O antigo casal separou-se em 2014, no entanto, o divórcio só foi oficializado em 2019.Dolores Aveiro presenciou o sofrimento de Tony Carreira durante uma visita a Lisboa. Amigos de longa data, a matriarca do clã Aveiro fez questão de demonstrar o seu apoio e solidariedade após a morte de Sara Carreira. "Que Deus te dê muita força porque além do amor que te posso dar, não consigo fazer mais nada. O meu coração sangra só de te ver", escreveu a mãe de CR7 na foto em que surge abraçada a Tony.Quatro anos após o nascimento da filha, Laura Figueiredo e Mickael Carreira decidiram revelar pela primeira vez o rosto da pequena Beatriz. Com o pretexto do lançamento da marca Belafi, de roupas para mães e filhas, o casal divulgou imagens da única filha. A cumplicidade de Laura Figueiredo e Beatriz é visível na campanha divulgada e Mickael não conseguiu conter a emoção ao ver duas das mulheres da sua vida reunidas: "É um orgulho ver-vos a construir algo tão bonito", elogiou.Mickael e David Carreira estiveram recentemente na Pampilhosa da Serra, a terra do pai e dos avós, e recordaram alguns momentos da infância. A visita surgiu a propósito de um concerto online de David, transmitido no passado dia 25, que teve o "objetivo de unir o setor do turismo e da cultura", e que passou por vários pontos do País. Além do irmão, também os Anjos, Anselmo Ralph, Fernando Daniel, Miguel Oliveira, Nena, Soraia Ramos e Syro foram convidados especiais.David Carreira tem-se refugiado no trabalho, tanto na música como na televisão, para ultrapassar a morte da irmã, mas a namorada, Carolina Carvalho, também tem sido fundamental nesta fase. Nas redes sociais, faz questão de lhe dedicar palavras de ternura. "Tenho muito orgulho nesta mulher", afirmou.