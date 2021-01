Tony Carreira e Ivo Lucas unidos na dor em homenagem a Sara Carreira

Mais de um mês após a morte de, que morreu num trágico acidente de viação na A1, em Santarém, a família de Tony reuniu-se para marcar presença na missa de um mês, na igreja da Graça, em Lisboa. Unidos na dor, o cantor e a ex-mulher,, bem como o namorado da jovem,, eram o rosto da tristeza e sofrimento.Devastado com a perda da filha, o cantor mostrou-se irreconhecível de barba grisalha. À TVMais, uma fonte próxima de Tony revelou que desde que a jovem partiu, o músico não voltou a fazer a barba. À semelhança de Tony, a ex-mulher,e o namorado de Sara contaram com o apoio de familiares e amigos mais próximos.A cerimónia contou com um leque restrito de amigos e familiares da jovem cantora e Ivo Lucas foi um dos rostos mais notórios. O músico, que não pôde despedir-se da namorada no seu funeral nem na missa do sétimo dia, deslocou-se até à igreja, junto dos pais, Bela e João Lucas, bem como da irmã, Diana. Já recuperado dos ferimentos do acidente que vitimou a jovem, Ivo mostrou-se cúmplice de Fernanda, tendo ambos saído da igreja no mesmo grupo.Por sua vez, David Carreira surgiu acompanhado da namorada, Carolina Carvalho, na cerimónia.A morte de Sara aos 21 anos abalou a família Carreira. Apesar do luto e do sofrimento, os familiares da jovem lutam para retomar gradualmente as rotinas habituais. Recorde-se que David Carreira tem contado com o apoio do irmão mais velho no regresso à música, um fator de união entre a família.