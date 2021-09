Tony Carreira em estúdio a gravar novo disco

27 set 2021 • 18:19

O regresso à música revelou-se essencial para Tony Carreira enfrentar o processo de luto da filha Sara. Nas últimas semanas, o cantor tem estado em estúdio a trabalhar no novo disco. A primeira pista foi dada por um dos músicos envolvidos no projeto, o saxofonista Elmano Coelho. "Há disco novo a caminho", escreveu na legenda de uma foto com o artista. Depois foi o próprio Tony Carreira a anunciar novidades para breve com a partilha de uma imagem de bastidores.Espera-se um disco emotivo, repleto de surpresas e temas dedicados à filha Sara. A promessa já havia sido deixada por Tony Carreira durante a conversa com Manuel Luís Goucha. "".concertos à porta Tony Carreira regressa aos palcos a 2 de outubro no Multiusos de Guimarães. Seguem-se mais três espetáculos, no Coliseu de Elvas (dia 16), Super Bock Arena (6 de novembro), no Porto, e Altice Arena (dia 27), em Lisboa.