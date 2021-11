Tony Carreira emocionado recorda filha Sara no regresso aos palcos no Norte

Numa noite marcada pela emoção e muito entusiasmo, Tony Carreira regressou aos palcos no Norte do País e a cidade de Guimarães foi o local de eleição para o cantor romântico português voltar a dar vida às suas canções em mais uma atuação.Num concerto completamente lotado, o público fez-se ouvir numa maré de aplausos e o agradecimento do cantor não faltou. Tony Carreira destacou, em palco, a sorte de estar rodeado pelos seus admiradores no período de "tragédia" que tem vivido, destacando que se cruza com pessoas que passaram por situações semelhantes à sua e não tiveram apoio: "Cruzo-me com essas pessoas todos os dias quando vou visitar a campa da minha filha."A celebrar os 33 anos no mundo da música, o cantor de Pampilhosa da Serra foi acarinhado pelos fãs emocionados. "Sem vocês não sei se estaria vivo neste momento", referiu Tony Carreira aos fãs presentes.De miúdos a graúdos, o Pavilhão Multiusos de Guimarães encheu-se para receber o ícone da música nacional. O concerto estava inicialmente marcado para dia 2 de outubro, mas acabou por ser adiado para este sábado, dia 30 de outubro, por motivos relacionados com o alívio de restrições da Covid-19.Tony Carreira já fez saber que a música tem sido o seu refúgio neste período difícil.Espectáculo contou com a presença de duas crianças apoiadas pela Associação Sara Carreira. Esta noite começa a ser exibido o programa ‘Sementes do Futuro’, na SIC, em que serão conhecidos os 21 jovens abraçados pela instituição.