Tony Carreira encontra-se com fã burlada

Tony Carreira

Foto: D.R.

09 fev 2024 • 14:41

Vanessa Fidalgo

O cantor Tony Carreira encontrou-se com uma fã que foi enganada por um burlão informático, através das redes sociais.

Durante quatro meses, a vítima acreditou que estava a falar com o artista e que, para se encontrar com ele, teria de pagar 12 mil euros. Sem saber que era uma burla, a mulher quis concretizar o seu sonho e pagou a quantia pedida. Mas, do outro lado do ecrã, estava um homem que se fez passar pelo cantor para extorquir dinheiro.

Numa reportagem televisiva (TVI), o artista disse que "tem pena" e que é "lamentável que uma pessoa, que aparentemente tenha um coração tão bonito, seja enganada" e prontificou-se a conhecer a fã, realizando, pelo menos, o seu maior sonho.