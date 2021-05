Tony Carreira escolhe Goucha para dar entrevista após corte com Cristina

", atirou, e saiu de estúdio.





", disse quando o CM noticiou que os dois estavam de costas voltadas.



Os dois já não se seguem, inclusivamente, nas redes sociais.







A TVI confirmou queescolheupara dar uma entrevista, que deverá ser emitida em breve.A informação foi avançada este sábado, e confirma assim o afastamento do artista de Crisitna Ferreira, que aconteceu depois da morte da filha mais nova, Sara Carreira.Tony não gostou de algumas atitudes da estrela, que considerou não ter respeitado o luto da família.No dia do funeral da jovem, a apresentadora entrou no seu então programa 'Dia de Cristina' ao som de uma música de David Carreira e causou mal-estar ao afirmar: "A atitude caiu mal ao clã Carreira e o facto de Cristina não ter pedido desculpas agudizou a situação. Mais tarde, a família também não gostou da falta de apoio demonstrada pela diretora de ficção e entretenimento da TVI quando David Carreira retomou as gravações de 'Bem Me Quer' semanas após a morte da irmã.Desde então, os dois estão de costas voltadas e o artista não o esconde. Não incluiu a estrela no lote de padrinhos da Associação Sara Carreira, que acabou de lançar, e agora escolheu o antigo parceiro das manhãs de Cristina, Manuel Luís Goucha, para dar uma grande entrevista, quando no passado era à amiga que dava os maiores exclusivos televisivos.Se Tony não esconde as divergências, Cristina opta por ser mais comedida ao falar sobre o assunto, desvalorizando o mal-estar. "