Tony Carreira estava no Algarve quando soube que a filha tinha sofrido um acidente

08 dez 2020 • 19:31

Tony Carreira estava na sua casa do Algarve, onde tem passado a maior parte do tempo nos últimos meses, quando soube que a filha tinha sofrido um acidente de viação.De acordo com a revista 'Sábado', o músico recebeu um telefonema às 19h30 de sábado, a informá-lo para ir rapidamente para Lisboa. Quando partiu no seu carro, "em pânico", em direção ao Hospital de Santarém, o óbito de Sara já tinha sido declarado no local, mas o artista ainda não sabia.Sara, de 21 anos, regressava do Porto, na A1, com o namorado, Ivo Lucas, quando sofreu o trágico acidente. O ator encontra-se no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Leia mais aqui