Tony Carreira: "Estou há um ano em saber o que aconteceu”

05 dez 2021 • 16:53

Tony Carreira assinalou o dia 5 de dezembro, um dia marcante para o resto da sua vida, com um desabafo no Facebook em forma de crítica à justiça portuguesa.

"Assinala-se hoje 1 ano sobre o acidente que vitimou a minha filha. Desde abertura do processo e respetivo inquérito que o mesmo se encontra em segredo de justiça", pode ler-se no texto partilhado.

O cantor diz saber que não é normal acidentes de viação serem mantidos em segredo de justiça: "É minha convicção de que tal só serviu para 'esconder' uma investigação demorada e sobre a qual tenho pouquíssima informação ao fim de 1 ano".

Tony Carreira considera que tem direito à informação enquanto pai e mostra a revolta que sente pela forma como o processo está a ser conduzido. "A comunicação social tem acesso a mais detalhes do que eu enquanto Pai, então fica a nu que a justiça portuguesa está doente e dá cada vez mais motivos a todos os que não acreditam nela".

O cantor revela ainda que se deslocou ao Tribunal de Santarém para falar com a procuradora responsável pelo caso e que esta recusou-se a recebê-lo.

"Enquanto Pai, pergunto à Exma. Sra. Procuradora: o segredo de justiça é só para alguns?", lamenta o músico português.

Recorde-se que o acidente que vitimou Sara Carreira ocorreu na A1, perto da saída para Santarém, há exatamente um ano.

