Tony Carreira fala sobre enfarte do miocárdio: "A minha filha não quis que eu fosse"

atribuição de bolsas de estudo a 21 crianças e jovens.

Três semanas depois de ter sido hospitalizado devido a um enfarte do miocárdio, esta quinta-feira,para marcar presença na assinatura dos protocolos do projetona companhia da ex-mulher, Fernanda Antunes, e dos filhos, Mickael e David Carreira., começou por afirmar à SIC Notícias., reforçou.Na cerimónia foram assinados vários protocolos de parcerias para aFoi ainda referido que já estão a analisar 414 candidaturas às bolsas de estudo e que os resultados vão ser anunciados até ao final de agosto.Recorde-se que Tony Carreira se sentiu mal na sua casa do Algarve e foi internado no Hospital de Faro.