Tony Carreira fala sobre Ivo Lucas e o acidente: "Teve a fatalidade de ir ao volante daquele carro"

Cinco meses após a morte da filha, Tony Carreira lamenta a falta de uma conclusão da investigação aberta pelo Ministério Público ao acidente, algo que considera desumano., diz o cantor, garantindo, no entanto, que não culpa Ivo Lucas pela morte da sua filha e que tem estado em permanente contacto com o ator.O jovem, recorde-se, já foi ouvido na sequência do acidente mas garantiu que pouco se lembrava dos fatídicos minutos, alegando laspos de memória. Desde então, aguarda-se por um desfecho do processo por parte do Ministério Público.Durante a parte da entrevista em que falou sobre Ivo Lucas, Tony Carreira admite ainda que lhe vai custar no dia em que o namorado da filha refizer a sua vida amorosa, embora considere que seja o mais natural.