Tony Carreira forçado a adiar regresso aos palcos em Paris Primeiro concerto após a morte da filha, Sara, estava previsto acontecer a 10 de abril no palco do Olympia de Paris.

Tony Carreira

Foto: Instagram

01:30

Bianca Pereira

O regresso de Tony Carreira aos palcos - após a trágica morte da filha, Sara, que perdeu a vida num acidente de viação em Santarém, em dezembro - estava previsto acontecer no próximo dia 10 de abril no Olympia, a mais antiga sala de espetáculos musicais de Paris. No entanto, na sequência das medidas impostas por causa da pandemia da Covid-19 em França, o concerto voltou a ser cancelado.



“Tendo em conta a decisão comunicada pelas autoridades francesas relativamente à região de Paris, estamos novamente obrigados a adiar o concerto de Tony Carreira no Olympia para uma data posterior”, anunciou a empresa Dyam Productions, responsável pela produção de eventos e agenciamento de artistas, criada pelo irmão do cantor, José Antunes. Na mesma nota, é referido ainda que só dentro de “algumas semanas” é que será possível apontar uma nova data para o concerto, ainda que este não venha a acontecer “antes de setembro” por causa da pandemia do novo coronavírus. Sem quaisquer “responsabilidades nestes adiamentos” a produtora garante dar o seu máximo enquanto espera “por melhores dias”. A viver um período de luto profundo depois da trágica morte da benjamim da família, o músico, que conta com 33 anos de carreira, tem cancelado todos os espetáculos e compromissos. Para já, Tony mantém agendado o concerto do Super Bock Arena, no Porto, para dia 17 de abril, e no dia 23 na Altice Arena. Porém, também estas atuações poderão ser adiadas.

Mais sobre

artigos relacionados