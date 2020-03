Tony Carreira goza dias de quarentena com a namorada

A quarentena de Tony Carreira, de 56 anos, não tem sido solitária, ao contrário do que transmitiu em conversa com Manuel Luís Goucha, na última semana, em direto por videochamada no ‘Você na TV’, da TVI.

Questionado pelo apresentador se estaria sozinho, o cantor romântico decidiu omitir a presença da namorada, Ângela Rocha, de 39 anos, da sua rotina diária. "Estou sozinho. Já estava à espera dessa pergunta (risos)", disse. No entanto, Tony tem estado nos últimos dias fechado em casa com a namorada, que sai diariamente à rua, duas vezes, para passear as cadelas. "Levam vidas um pouco separadas", confirmou um vizinho a uma revista semanal. A mesma fonte adianta que Tony e a amada pouco se deixam ver em público. Fazem-no ao saírem de automóvel do duplex na zona do Parque das Nações, em Lisboa, onde residem.

Namorada a tempo inteiro

Ângela trabalhou até ao último verão como assistente de bordo, mas acabou por deixar o emprego para se dedicar ao músico. Embora tenha deixado de trabalhar, Ângela mantém as ligações com os colegas. Além disso, a companheira de Tony tem tido mais tempo para viajar ao Norte do País para ver a família. É natural de Agrela, em Santo Tirso.

Regresso adiado

Tony Carreira viu o surto do novo coronavírus em Portugal trocar-lhe as voltas - tinha agendado o regresso aos palcos - após ano e meio de interregno musical - para 14 de março, mas adiou, para 27 de novembro, o espetáculo na Altice Arena, em Lisboa.

"Estar em casa é uma coisa que gosto. Afeta-me é ver o que está acontecer no País e pior lá fora", referiu o cantor.



Visita pais na margem sul

Embora esteja em isolamento, Tony mantém as visitas aos pais Maria e Albano, que estão a residir na Margem Sul do Tejo. "Custa-me chegar à porta dos meus pais para buscar uma broa e a minha mãe deixá-la e fugir", confidenciou a Goucha.



"Os meus filhos estão isolados"

O cantor tem visto os filhos, Mickael, David e Sara, à distância. "Eles estão isolados, tal como eu. Só para os ver ia levar qualquer coisa. Mesmo ficando à porta tinha a oportunidade de os ver", revelou Tony na mesma intervenção durante o ‘Você na TV’.



Processo de divórcio demorou cinco anos

Tony Carreira está separado de Fernanda Antunes desde agosto de 2014, mas só no último verão é que o processo de divórcio foi finalizado. A demora foi causada, sobretudo, pela divisão dos bens, estimados em 10 milhões de euros, entre apartamentos de luxo e automóveis de topo de gama.



A separação da mãe dos três filhos em nada perturbou a vida familiar. O cantor mantém pela ex-mulher um grande carinho.



"Continuamos a ser um clã, uma família de verdade. Somos os melhores amigos do mundo. Em qualquer momento em que a Fernanda esteja em dificuldade estarei lá, e em qualquer momento que eu esteja, ela estará lá", revelou numa entrevista aquando do divórcio.