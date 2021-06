Tony Carreira gradece aos fãs após esgotar concerto de regresso aos palcos Cantor mostrou-se emocionado ao ver bilhetes para espetáculo esgotarem em menos de 10 minutos.

Tony Carreira esgotou o Salão Preto e Prata, do Casino Estoril, em menos de 10 minutos

Foto: Tiago Sousa Dias

Carolina Cunha

No meio do tormento que tem vivido nos últimos meses, com a morte da filha Sara, Tony Carreira não conseguiu ficar indiferente ao carinho dos fãs que, em poucos minutos, esgotaram o concerto que marca o seu regresso aos palcos, e que está agendado para o próximo dia 23 de julho.



"Vocês esgotaram o Salão Preto e Prata, do Casino Estoril, em menos de dez minutos! A palavra ‘obrigado’ parece-me pouca para vos agradecer tanto amor... Amo-vos! Obrigado!", escreveu o cantor nas redes sociais, numa publicação que espelha toda a sua gratidão aos fãs

Em menos de 10 minutos, foram vendidos os 400 bilhetes da sala de espetáculos. Este concerto marca o regresso de Tony Carreira aos palcos, dos quais está afastado desde 2019, e será a sua primeira atuação desde a morte da filha, aos 21 anos, a 5 de dezembro de 2020, num acidente de viação. As receitas do concerto revertem para a Associação Sara Carreira, criada para homenagear a jovem.

