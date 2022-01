Tony Carreira infetado com Covid-19 falha concertos em Paris

Tony Carreira

Foto: Vitor Mota

01:30

Carolina Cunha

Quando se preparava para voltar aos palcos, eis que Tony Carreira, de 58 anos, sofreu um novo contratempo. O cantor romântico testou esta terça-feira positivo para a Covid-19 e irá falhar os concertos no Zenith D'Orleans e no L'Olympia de Paris, em França, agendados para os próximos dias 21 e 22. Os dois espectáculos foram cancelados e ainda não há nova data agendada.O anúncio foi feito pelo próprio através de uma publicação nas redes sociais, na qual deu conta que foi surpreendido com o resultado positivo quando ultimava os preparativos para a viagem com destino a França. "Infelizmente contraí Covid-19 e estou infetado. Soube isso agora, há minutos. Lamentavelmente não poderei dar esses dois concertos", revelou num vídeo dirigido aos fãs. " Lamento por todas as pessoas que já tinham os bilhetes [do L'Olympia], esgotado há cerca de dois anos, mas é a época em que vivemos. Peço desculpa a todos por não poder estar presente", concluiu Tony Carreira, que tem mais de 100 concertos previstos para este ano, em Portugal mas também no estrangeiro.Pelas imagens divulgadas online é possível constatar que Tony Carreira irá cumprir o isolamento dos próximos dias na sua luxuosa mansão no Algarve, em Pinhal Velho, entre Vilamoura (Loulé) e Albufeira.Maria Botelho Moniz está em isolamento depois do namorado, Pedro Bianchi Prata, ter testado positivo para a Covid-19. Com o diagnóstico positivo do companheiro, a apresentadora da TVI ficou em isolamento. Maria Cerqueira Gomes foi chamada para reforçar o ‘Dois às 10’ ao lado de Cláudio Ramos.