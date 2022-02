Tony Carreira inicia digressão em Paris Artista atuou no Olympia.

07 fev 2022 • 01:30

Tony Carreira deu início à sua digressão de 2022 com um espetáculo na mítica sala parisiense Olympia, no sábado. A atuação já tinha sido adiada várias vezes, inicialmente devido à pandemia, depois porque na última data, em janeiro, o cantor ficou infetado com Covid-19.



Nas redes sociais, o artista mostrou uma imagem dos bastidores e outra em que se vê a plateia. Os fãs, por seu lado, foram partilhando ao longo da noite várias fotos e vídeos. Recorde-se que Tony tem encontrado refúgio na música e marcou mais de 100 concertos para este ano.

