Tony Carreira já estreou nova mansão no Algarve

Tony Carreira esperou mais de um ano até poder estrear o seu novo refúgio algarvio:Com a casa pronta e o fim da quarentena obrigatórpara ficarem a conhecer os luxos da moradia.Com o bom tempo, desfrutaram da piscina, com Laura Figueiredo a presentear os fãs com uma fotografia na espreguiçadeira, que deixou bem visível o amplo espaço de jardim.A nova aquisição aconteceu depois de Tony Carreira se ter desfeito da casa onde sempre passou as férias de verão algarvias durante o tempo em que foi casado com Fernanda Antunes.Um refúgio que servirá para Tony reunir a família em ambiente descontraído e para namorar com a companheira Ângela Rocha.