Tony Carreira já tem data para regressar aos palcos de Paris

Tony Carreira

14 abr 2021 • 14:56

está afastado dos palcos desde novembro de 2018 quando atuou na Altice Arena, em Lisboa. O cantor tinha previsto voltar a atuar em 2020, mas devido à pandemia viu o seu desejo ser constantemente adiado. Em Portugal a sua agenda é retomada no final do ano. No entanto, viu também agora ser reagendado seu espetáculo no Olympia, em Paris.A atuação está marcada para 22 de janeiro de 2022 visto que a população francesa já estará vacinada contra a Covid-19 nessa altura., anunciou a equipa de Tony Carreira.Tony Carreira atravessa o momento mais difícil da sua vida depois da morte da filha, Sara, aos 21 anos. O artista tem-se apoiado por na ex-mulher , Fernanda Antunes.