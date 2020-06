Tony Carreira junta clã à mesa e mostra dotes para a cozinha

Dotes culinários do galã da música portuguesa saltam à vista em reunião familiar com os filhos, após isolamento devido à pandemia de covid-19

31 mai 2020 • 20:14

A piscina foi o ponto alto da tarde, uma vez que as altas temperaturas convidavam a um mergulho. Mais tarde, reuniram-se à mesa para provar os petiscos de Tony Carreira, que já revelou publicamente os seus dotes culinários. Nem a nora Laura Figueiredo resistiu à iguaria preparada pelo sogro.O galã da música nacional assumiu que é fã da gastronomia portuguesa e francesa e muitas das suas aventuras na cozinha passam por recriar receitas dos dois países. "", revelou recentemente o músico em conversa com o humorista Herman José.Tony tinha regresso agendado aos palcos em março, mas o surto de Covid-19 trocou-lhe as voltas. Sobe à Altice Arena a 27 de novembro.