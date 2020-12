Tony Carreira: “Na escolha entre morrer um filho meu ou morrer eu a escolha sou eu”

Tony Carreira vive dias angustiantes e de profunda tristeza, após a morte da filha Sara, de 21 anos, vítima de um acidente de viação, na noite deste sábado, dia 5 de dezembro.

Numa conversa com Daniel Oliveira em 2013, no ‘Alta Definição’ da SIC, o cantor falou sobre a relação próxima com Mickael, David e Sara: "O melhor amigo deles serei sempre eu".

"Eles sempre souberam como eu era, porque nunca escondi nada a eles, tanto o melhor como o pior lado. Espero que do lado deles seja igual em relação a mim. Eles comigo podem falar de tudo, absolutamente de tudo. Porque o pior dos erros que eles comentam, o melhor amigo deles serei sempre eu", disse. "Eu falo coisas com eles que a Fernanda nem lhe passa pela cabeça. E é melhor que não lhe passe pela cabeça", afirmou.

O cantor não escondeu que a relação com a filha era especial "porque é uma menina": "Mais protegida. Uma mulher é muito mais inteligente do que um homem, é muito mais corajosa que um homem, mais honesta. A Sara engana-me com facilidade porque a amo acima de tudo, porque quero vê-la feliz e quando quer uma coisa sabe que o elo fraco sou eu".

Contudo, sete anos depois, o músico viu o seu mundo desmoronar e o que mais temia, aconteceu.

Para o cantor, o amor por um filho é incondicional e afirma que daria a vida pelos seus: "O amor que se tem por um filho é diferente do amor que se tem por nós mesmos. Na escolha entre morrer um filho meu ou morrer eu a escolha sou eu. Que Deus me dê isso de eu morrer antes deles. Não há outro amor tão forte como o amor por um filho".