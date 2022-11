Tony Carreira orgulhoso por apadrinhar causa solidária

A plateia teve direito a assistir aos discursos de início de prova, durante os quais o artista, de 58 anos, cantou duas das suas músicas mais recentes.



A seu lado estava o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que, vestido a rigor para a prova de cinco quilómetros, sublinhou a importância da luta contra a doença e apelou à sua investigação: "Hoje é o dia de pensarmos em todos [os doentes], de os lembrar a todos."



Para terminar, o autarca assumiu estar muito feliz por partilhar o palco com Tony Carreira, de quem é grande fã. "Estou muito feliz por estar presente mais uma vez na Corrida Sempre Mulher", disse o cantor.Mulheres, homens, crianças e animais de estimação – todos puderam vestir a camisola cor-de-rosa em benefício das doentes oncológicas e das investigações associadas.A plateia teve direito a assistir aos discursos de início de prova, durante os quais o artista, de 58 anos, cantou duas das suas músicas mais recentes.A seu lado estava o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que, vestido a rigor para a prova de cinco quilómetros, sublinhou a importância da luta contra a doença e apelou à sua investigação: "Hoje é o dia de pensarmos em todos [os doentes], de os lembrar a todos."Para terminar, o autarca assumiu estar muito feliz por partilhar o palco com Tony Carreira, de quem é grande fã.

Foi no Parque das Nações, em Lisboa, que, este domingo de manhã, centenas de pessoas participaram na Corrida Sempre Mulher, que apoia as mulheres diagnosticadas com cancro da mama. Uma iniciativa que Tony Carreira carinhosamente apadrinha há 16 anos.