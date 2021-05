Tony Carreira: os meses de dor profunda após a morte da filha

, de 57 anos, é a imagem da dor. Inconformado com a partida prematura da filha,o artista quebrou o silêncio ao fim de cinco meses do acidente que ceifou a vida da jovem, em conversa com. Os primeiros tempos de luto foram tumultuosos para o cantor e para todos à sua volta.."A esperança chegou no início de março quando, num momento de partilha familiar com a ex-mulher, Fernanda Antunes, e os dois filhos, Mickael e David, decidiu criar um projeto em memória de Sara. Assim nasceu a Associação Sara Carreira, que vai ajudar jovens, entre os 12 e 21 anos, a lutar pelos seus sonhos.", apontou em lágrimas.Em dor profunda, Tony deseja que o seu caminho não seja longo. "Se eu lá chegar [aos 100 anos] será um grande castigo". Reconheceu, no entanto, que este é um discurso em ferida. "A vida tem de continuar. Tenho mais dois rapazes e vou ter de me agarrar a eles", desabafou.