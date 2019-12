Tony Carreira passa Natal com a ex-mulher

Tony Carreira

Tony Carreira, de 55 anos, mostra que a família é a sua grande prioridade e, apesar de já ter assinado o divórcio com Fernanda Antunes, continua a manter uma excelente relação com a ‘ex’.Com o aproximar da quadra natalícia, o cantor revelou que é ao lado da mãe dos filhos, dos pais e de David, Sara e Mickael que vai passar a Consoada.De fora da quadra vai ficar a nova namorada do cantor, a hospedeira Ângela Rocha, 17 anos mais nova, a responsável pelo sorriso rasgado de Tony.O artista já confirmou que tem uma nova namorada, mas até agora tem-se mantido discreto em relação ao romance e ainda não apareceu publicamente com Ângela, com quem namora de forma discreta há cerca de um ano e que, segundo foi possível apurar, já apresentou aos filhos.