Tony Carreira prepara novos espetáculos

Tony Carreira

14 ago 2021 • 19:43

É no conforto do lar, com o apoio da família, queprepara os novos concertos. O cantor de ‘Sonhos de Menino’ tem agendados espetáculos para os próximos meses. A digressão é retomada a 2 de outubro no Pavilhão Multiusos de Guimarães e, no Coliseu de Elvas, a 16. Em novembro, o artista tem agendado para dia 6 o concerto no Super Bock Arena, no Porto. Dia 27, há o tão esperado regresso à Altice Arena, o mesmo palco onde Tony se despediu, em 2018, ao lado dos três filhos.Os próximos meses serão dedicados à música e Tony conta com o apoio incondicional dos filhos e da ex-mulher, Fernanda Antunes, que continua a ser o seu braço-direito para gerir a sua carreira profissional. O regresso aos palcos tem sido encarado como um escape na vida do artista, depois da trágica morte da filha.As últimas semanas têm sido passadas na sua casa no Algarve, onde além de descansar e repor energias, o artista dispõe de um estúdio de música, onde faz vários ensaios e mantém o seu trabalho de produção.