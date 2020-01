Tony Carreira preso ao passado

Tony Carreira já se divorciou oficialmente da mãe dos filhos, Fernanda Antunes, mas continua a ter na ex-mulher um grande apoio e a partilhar com a empresária uma ligação muito forte.E se a família vê essa proximidade como muito saudável,No entanto, outra fonte acredita que se a hospedeira quiser que a relação vingue tem de aceitar esta dinâmica familiar do cantor de sonhos. "O casamento acabou, mas eles continuam a ser família. E isso é uma realidade que nunca vai mudar. Qualquer mulher que esteja ao lado do Tony tem de aceitar isso", diz a fonte.No último ano, Tony Carreira anunciou uma pausa na carreira que serviu para o cantor poder passar mais tempo com os pais, refletir naquilo que quer para os próximos anos e namorar com Ângela Rocha.Foram meses em que o cantor aproveitou, acima de tudo, para fazer aquilo de que a vida nos palcos o afasta. "Ele quis fazer aquilo que durante muitos anos não conseguiu: viver, ter tempo para ele. Viveu para a música, andou de palco em palco, de viagem em viagem e quis recuperar um pouco o tempo que perdeu".Durante o interregno na carreira, Tony também fez questão de desfrutar mais das delícias de ser avô e da primeira neta da família, filha de Mickael e Laura Figueiredo.Depois da pausa, é tempo de voltar à música e o popular artista já anunciou que está agendado para março o seu regresso aos concertos. Com saudades de cantar para os fãs, assume no entanto que, por agora, é tempo de fazer dieta, uma vez que engordou 15 quilos nos últimos tempos.