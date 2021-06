Tony Carreira quebra o silêncio após enfarte: "Não tenho o direito de não lutar pela vida"

Quero agradecer ao Hospital de Faro pelo carinho com que me trataram. Foram maravilhosos!

Obrigado a Portugal inteiro por todas as mensagens".



Na mesma publicação, Tony garantiu ainda que vai manter o espetáculo agendado para o Casino Estoril, no próximo dia 23 de julho.



"Dia 23 de Julho temos encontro marcado no Casino Estoril onde vamos todos cantar para a minha princesa".



Tony Carreira, recorde-se, estava a descansar na sua casa do Algarve quando uma forte dor no peito o obrigou a chamar os meios de socorro, na última quarta-feira. Foi de imediato transportado para o Hospital de Faro e rapidamente intervencionado, para desobstruir a artéria cardíaca.



Após o sucesso de cateterismo cardíaco, manteve-se em observação e contou com o apoio incondicional da família, que viajou em poucas horas para o Algarve, onde o cantor se mantém depois de ter tido alta esta sexta-feira.



A seu lado tem os filhos David e Mickael, a neta Beatriz e também a ex-companheira, Fernanda Antunes, que tem sido incansável no apoio ao artista, de 57 anos.

Depois de ter tido alta hospitalar durante esta sexta-feira, após ter sofrido um enfarte do miocárdio, Tony Carreira mostrou-se a recuperar na sua casa do Algarve.Através de uma fotografia em que surge a ser mimado pela neta [filha de Micakel e Laura Figueiredo] e com a cadela que pertencia à filha Sara Carreiro a seu lado, o cantor quis descansar os fãs agradecendo todo o apoio recebido.