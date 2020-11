Tony Carreira recorda zanga com Manuel Luís Goucha: "A nossa relação não começou muito bem"

Tony Carreira foi um dos artistas convidados do programa especial de fim de semana da TVI, a juntar-se a Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha na emissão familiar. No decorrer do programa, o cantor surpreendeu todos ao fazer algumas revelações acerca da relação conturbada com o apresentador do canal quatro.

"Vocês eram perigosos…tu eras o pior", referindo-se a Manuel Luís Goucha.







"Tenho a dizer-te que me deste naquele dia uma lição de humildade… eu gosto muito, muito de ti. A nossa relação não começou muito bem e ele um dia, do nada, no programa "De homem para homem", deu-me uma lição de humildade fantástica".



Confrontado com estas lembranças menos boas do passado, Manuel Luís Goucha mostra arrependimento.



"O Tony convidou-me… eu era muito parvo… todos passámos por aquela fase do deslumbramento e achamos que somos os maiores… ele convidou-me para ir a um espectáculo e eu disse-lhe com um ar sobranceiro: 'não, eu não vou, eu não gosto desse tipo de música'… eu depois percebi quem era o Tony, qual era o seu percurso… e no 'De homem para homem' eu pedi-lhe desculpa publicamente…", concordou com as revelações feitas pelo artista. À conversa com a dupla da TVI, Tony Carreira reviveu alguns episódios que marcaram o início da sua carreira na música. Ao lembrar-se de como ficava "nervoso" com entrevistas, o músico atirou: "Vocês eram perigosos…tu eras o pior", referindo-se a Manuel Luís Goucha.

Apesar de se terem aproximado com o tempo, as memórias ficam e Tony não esquece as atitudes menos corretas do apresentador.