Tony Carreira

01:30

Tony Carreira e Fernanda Antunes, pais de Sara, consideram "inútil" o pedido feito por Ivo Lucas ao tribunal para que fossem ouvidos em julgamento dois especialistas do Laboratório de Polícia Científica (LPC) da Polícia Judiciária (PJ), no processo relativo à morte da jovem cantora.Leia mais no site do Correio da Manhã