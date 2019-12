Tony Carreira revela que engordou 15 quilos: "Qualquer dia pareço um elefante"

A carregar o vídeo ...

Cantor fez um vídeo em direto nas redes sociais.

O artista utilizou as plataformas digitais para partilhar a novidade e confessou alguns detalhes da sua intimidade:O galã da música romântica nacional admitiu ainda sentir falta do público:Estão previstos concertos no estrangeiro em várias cidades de França, Alemanha e Suíça.Tony Carreira, recorde-se, apresentou em agosto passado a namorada Ângela Rocha.