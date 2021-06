Cantor está internado no hospital de Faro, no Algarve

23 jun 2021 • 17:10

Tony Carreira sofreu esta terça-feira, 23 de abril, um enfarte do miocárdio. O músico deu entrada no Hospital de Faro, no Algarve, onde se encontra internado e a receber cuidados médicos.Enfarte acontece cerca de seis meses após a morte da filha Sara Carreira.O músico tinha o regresso aos palcos agendado para 23 de julho.