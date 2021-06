Tony Carreira teve alta hospitalar e já se encontra em casa

Artista de 57 anos sofreu um enfarte do miocárdio na quarta-feira.

Tony Carreira

Foto: Instagram

15:21

Tony Carreira recebeu alta hospitalar e já se encontra em casa. A informação foi avançada pela equipa do cantor de 57 anos.", pode ler-se.O artista sofreu um enfarte do miocárdio na passada quarta-feira enquanto estava a passar uns dias de descanso na casa que tem no Algarve.