Tony Carreira vende casa onde Sara Carreira e Ivo Lucas viviam

Dois anos depois da morte de Sara Carreira, os seus pais decidiram vender a residência onde a jovem cresceu e viveu até à data da tragédia.

Tony Carreira, de 59 anos, tem várias propriedades, e até então nunca tinha decidido vender a vivenda na Charneca da Caparica. Durante a pandemia, Sara Carreira decidiu ir viver para lá com o seu namorado, Ivo Lucas, de 32 anos.

Segundo a 'TvMais', a última residência da filha de Tony Carreira foi colocada agora à venda por 890 mil euros e o site da imobiliária descrevia-a como uma "Lindíssima moradia, inserida em lote de 950m2, a poucos minutos, a pé, da praia do Rei. Graciosamente composta por três pisos, prima pela parte frontal estar totalmente virada para o jardim."

A casa conta com duas salas, uma de jantar, outra de estar, um escritório, uma casa de banho de serviço e outra completa, quatro quartos, um deles suite, uma cozinha em "plano semiaberto para a sala de jantar". O primeiro piso tem uma varanda espaçosa e uma sala de estar/biblioteca. Por sua vez, na cave estão inseridas duas salas, onde está a mesa de snooker, uma garrafeira e uma casa de banho de apoio. Na zona exterior, existe um jardim, uma piscina, um barbacue, um forno a lenha, uma zona de lazer e um anexo T1.

O negócio da venda da moradia ficou à responsabilidade da tia da jovem e irmã de Tony, Fernanda Antunes - curiosamente tem o mesmo nome da ex-mulher do cantor -, uma vez que tem uma empresa no ramo imobiliário.

A casa na Charneca da Caparica foi também a primeira residência que Tony Carreira e Fernanda Antunes viveram quando se mudaram de França para Portugal com os seus três filhos: Mickael, David e Sara.

