Tony Carreira vendeu mansão para construir estúdio

01:30

Já é conhecida a verdadeira razão pela qual Tony Carreira se desfez da mansão que tinha mandado construir na zona do Pinhal Velho, em Vilamoura. O artista – que vendeu a propriedade por mais de seis milhões de euros – usou o dinheiro para concretizar um sonho antigo: ter o seu próprio estúdio de gravação, capaz de receber artistas de qualquer ponto do globo.



O espaço está a ser construído na Charneca da Caparica, Almada, perto das instalações da Regiconcerto, empresa de Tony Carreira que gere os seus negócios no mundo da música.

