Tony Carreira volta aos palcos após trágica morte da filha

Dois anos e meio depois de ter abandonado os palcos, Tony Carreira já tem data marcada para reencontrar os fãs. O cantor vai ser um dos artistas que vão atuar no festival ‘Sabores de Perdição’, em Castelo Branco, a 13 de agosto.Este será o primeiro espetáculo que Tony Carreira vai dar após a morte da filha, Sara Carreira, vítima de um trágico acidente de viação, a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos.Na primeira entrevista que deu após a morte da filha, Tony revelou que a música tem sido o seu principal refúgio após o grande embate que a família sofreu."Já pedi ao meu agente para me marcar o maior número de espetáculos possível. Preciso de não ter tempo para pensar. Preciso de cantar", começou por afirmar em conversa com Manuel Luís Goucha."Voltei para estúdio, o único sítio onde me sinto em paz. E só consigo escrever canções para a minha filha", revelou ainda, sem esconder a dor.