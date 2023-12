Tony e Cristina fizeram as pazes?

Cristina Ferreira e Tony Carreira poderão ter feito as pazes. Era certo e sabido que a apresentadora e o cantor estavam de costas voltadas, mas voltaram a surgir juntos no final da emissão de 'Há Festa no Hospital', da TVI.



Após as atuações dos filhos, o músico juntou-se à dupla de apresentadores, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, conversando com ambos sem qualquer inibição.



A apresentadora foi a primeira a falar. "Tu não falhas. Se é para ajudar, cá estamos todos", comentou. O músico anuiu: "Estava a ter esta conversa ali com a malta da TVI, com o André. Os portugueses são muito solidários. Nós somos muito solidários, sim. Na hora da verdade estamos lá", disse.

Cristina Ferreira lembrou-se então das fãs do músico, que também o acompanham para onde quer que vá. "Algumas. Já estão com a idade avançada como eu. É maravilhos, durante esta tournée, que foi uma das maiores que eu tive, há sempre pessoas ali que eu conheço os filhos, os primos", respondeu Tony Carreira.



A apresentadora lembrou depois que tanto Mickael como David a convidaram e a Manuel Luís Goucha para concertos. "Quando é que é o teu?", questionou. Tony Carreira revelou então que irá atuar em Paris, no próximo ano, em Março. Entusiasmado, Manuel Luís Goucha concluiu: "Um em Março, outro em Abril e outro em Maio. Vamos", sugeriu.

"Vamos. E depois comemos um croissant os três", propôs Cristina.



O encontro e o tom descontraído não acontecia há mais de dois anos. Tony Carreira e Cristina Ferreira sempre foram muito próximos, mas afastaram-se por razões desconhecidas. À época, chegou a especular-se que o motivo passaria pelo facto da diretora da TVI não ter dado uma oportunidade a Sara Carreira, algo que nem um nem outro confirmaram.