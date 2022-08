Tony e David Carreira ganham mais de meio milhão no verão

01:30

Vanessa Fidalgo

Tony e David Carreira são os artistas portugueses que mais têm faturado este verão. Pai e filho estão entre os músicos com maior número de espetáculos agendados para os meses de junho, julho e agosto e, contas feitas, só nos concertos que estiveram sujeitos a contrato público (contratações realizadas pelos municípios no âmbito das festas e romarias), ganharam mais de meio milhão de euros.









A contabilidade é feita pela revista ‘TV Mais’, que acedeu aos dados do Portal BASE, que centraliza informação sobre contratos públicos celebrados em Portugal continental e regiões autónomas. Consultando a tabela, constata-se que Tony Carreira cobra entre 35 a 49 mil euros por espetáculo (sem IVA), enquanto o filho David fica um pouco abaixo: entre 19 a 35 mil euros (sem IVA) por cada concerto realizado.

David Carreira, que regressou do Brasil no final de julho, ainda chegou a tempo de realizar dois concertos nesse mês (a 29 em Riachos, Torres Novas, e a 30 na Póvoa do Lanhoso). No mês de agosto, o jovem cantor tinha 14 espetáculos agendados, quase todos esgotados. Já o pai efetuou nove concertos desde junho, com contrato público.





Já Mickael Carreira, filho mais velho de Tony, tem tido um verão mais calmo - talvez para ter mais tempo para se dedicar à filha, Beatriz, de 5 anos, e à companheira, Laura Figueiredo. Da base de dados pública não consta nenhum contrato firmado com o músico de 36 anos.