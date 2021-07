Tony Carreira mimado pela família no Algarve após enfarte do miocárdio Cantor retoma rotinas e preparou almoço especial para os filhos e neta.

Tony Carreira com a neta Beatriz

Foto: Direitos Reservados

Carolina Cunha

É no conforto da sua casa de Vilamoura, no Algarve, que Tony Carreira tem feito a sua recuperação após sofrer um enfarte do miocárdio. A melhorar a olhos vistos, o cantor romântico já retomou algumas das suas rotinas familiares, entre as quais cozinhar para os filhos, Mickael e David, e a neta, Beatriz, que têm sido presença assídua na casa. A nora, Laura Figueiredo, apressou-se a elogiar os dotes culinários do artista, que este sábado providenciou Peixe ao Sal com arroz de coentros para o almoço.



"Uma categoria", brincou a companheira de Mickael num vídeo partilhado online. Ao longo das últimas semanas, Tony tem optado por uma postura mais recatada e está focado na sua recuperação para voltar aos palcos, ainda este mês.

