Toureiro deixa noiva no altar mas arrepende-se em 10 dias

Abandonou a noiva no altar, no dia 2 de dezembro, teve de se esconder em parte incerta para evitar a vingança da família dela, mas em menos de dez dias arrependeu-se e já está a viver de novo com a mulher que humilhou.Juan Ortega, de 33 anos, um nome conhecido do mundo da tauromaquia em Espanha, saltou nos últimos dias para as primeiras páginas da imprensa pelo episódio insólito que deixou os espanhóis incrédulos.

A meia hora do casamento com Carmen Otte, a sua companheira nos últimos 10 anos, Ortega decidiu deixá-la plantada no altar e fugir sem dar qualquer explicação (assumiu, no entanto, toda a despesa da boda, cerca de 100 mil euros). Agora, decidiu voltar e apesar das lágrimas