Toureiro João Moura Caetano não gosta das caminhadas

Bárbara Norton de Matos e João Moura Caetano

Foto: Instagram

01:30

Este domingo, Bárbara Norton de Matos partilhou com os seguidores uma das suas habituais caminhadas no paredão de Cascais. Desta vez, porém, contou com a companhia do novo namorado, João Moura Caetano. Num vídeo publicado nas histórias do Instagram, a atriz, de 44 anos, admitiu que, depois de uma jantarada no sábado, os dois tinham dormido até mais tarde, pedindo aos seguidores dicas para mostrar Cascais ao toureiro alentejano, de 40. Enquanto isso, este queixava-se. “Estou farto de andar”, dizia o ex-namorado de Luciana Abreu.