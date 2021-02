Toy: "A minha safa financeira de 2020 foi a novela 'Amor Amor'"

Com os espetáculos cancelados, Toy ficou sem a sua fonte de rendimentos e tem apostados noutras áreas para colmatar a situação.Além de comentador do 'Big Brother', da TVI, o cantor é o diretor musical da novela da SIC 'Amor Amor', que retrata os bastitadores do mundo artístico em Portugal.E foi graças a este desafio que fez face às suas despesas. "", revelou, em entrevista à 'TV Guia'.Toy explica que devido à crise no meio artístico deixou de aceitar 'borlas' na televisão.", explicou.