Toy afasta envolvimento com fãs: "Onde se ganha o pão não se come a febra"

Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha para a rubrica 'Pressão No Ar'.Questionado pela dupla sobre quantas vezes já se envolveu com fãs, o artista foi peremptório.. No entanto, o artista admitiu que nem sempre assim foi. "No passado, sim, foram algumas... Agora tenho juízo".Acho que o trabalho tem de ser muito bem cuidado, porque não é por acaso que se chega aos 58 anos e se continua a ter uma carreira destas".Toy garante ainda que cada vez tem mais cuidado com a sua saúde."Ser divertido é muito bom, gostar de vinho é bom, porque é uma cultura e não uma bebida, mas cada coisa no seu lugar. Já apanhei as minhas bezanas quando era miúdo, mas cada vez menos e cada vez mais qualidade e menos quantidade".