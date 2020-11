Toy arrasado após pedir dinheiro às televisões: “Isto não mata, mas mói”

Toy foi o convidado especial do ‘Domingão em casa’, da SIC, este domingo. Apesar do programa ter sido marcado por muita animação, a emoção também esteve presente. Isto porque, o cantor decidiu desabafar sobre as críticas de que tem sido alvo nas redes sociais, após deixar um apelo às televisões para lhe pagarem pelos seus serviços: "Por amor de Deus, paguem-me alguma coisa".

"Às vezes lemos coisas que são incongruentes e que não fazem sentido absolutamente nenhum. A verdade para mim é o mais importante. Eu disse numa entrevista que antigamente as pessoas convidavam para ir à televisão e eu dizia que ia até de borla porque eu gosto de ir, quero aparecer, quero divulgar o meu trabalho e é bom", começou por dizer.

"Este ano, como não tínhamos concertos e eu continuo em televisão, disse: "Por favor arranjem alguma coisinha porque também precisamos de comer e de comprar’ (…) Eu disse isto com a melhor das intenções, até para o meu pessoal"..

Após proferir o comentário, o cantor foi alvo de duras críticas nas redes sociais e não conteve a emoção. "As pessoas dizem: ‘Vai mas é para as obras trabalhar’, e eu vou com todo o prazer. Eu já dei serventia à pedreira, estive na Alemanha dos 17 aos 25 anos, trabalhei 18 horas por dia, carreguei caixas de 80 quilos. Tenho o maior orgulho em ser uma pessoa verdadeira, honesta e ninguém tem nada que me apontar", afirmou, com a voz embargada.

"Isto não mata, mas mói", rematou.