Toy chora a morte do pai

Toy está de luto. O músico perdeu o pai, António Ferrão, aos 95 anos.Nas redes sociais, o cantor partilhou uma rosa preta, acompanhada da palavra "luto". Amigos e admiradores do cantor apressaram-se a deixar-lhe mensagens de apoio e carinho neste momento de dor.António Ferrão nasceu em Ançada, no concelho de Mangualde, distrito de Viseu e iniciou-se no ofício de alfaiate aos 11 anos, profissão à qual se dedicou toda a vida. Vivia em Setúbal desde 1951.Toy recorde-se casou no verão do ano passado e não pôde contar com a presença do pai, que já se encontrava a viver numa instituição."O meu pai, de cabeça, já não sabe nada, está esquecido, não conhece ninguém (faz uma pausa)... É complicado", disse, na altura, emocionado."Sei que para ele é indiferente, por causa da doença, que eu vá ou não. Ele não sabe quem eu sou. E prefiro ter a imagem do meu pai à minha maneira. De vez em quando vou lá e... (emociona-se). Não é fácil ver um homem assim. Um homem que era de muito trabalho, vigor, ativo...", concluiu.