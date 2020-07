Toy criticado após morte do pai: "O teu pai morre e vais comentar o Big Brother"

, pode ler-se nos comentários da publicação.



"Estou aqui para fazer um trabalho. Hoje não é um dia propriamente fácil para mim, porque o meu pai ontem deixou-nos", disse o cantor durante a emissão da TVI, apesar de ter decidido marcar presença. "Eu tenho a certeza que ele gostaria que eu continuasse a trabalhar. Foi um homem que me indicou, educamente, que devemos trabalhar na vida e que devemos fazer o melhor possível", justificou.



Apesar de se mostrar abalado durante a emissão do programa, e da sua presença ter sido alvo de alguns comentários depreciativos, os rostos do formato não resistiram a transmitir a Toy palavras de conforto.



"Damos muito valor ao facto de estares aqui connosco", disse a apresentadora Mafalda Castro.













