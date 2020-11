Toy deixa apelo às televisões: "Por amor de Deus, paguem-me alguma coisa"

26 nov 2020 • 19:07

Com os espetáculos cancelados devido à pandemia, Toy tem agarrado todas as oportunidades que aparecem. O músico tem aparecido regularmente nos programas da manhã e da tarde e até comenta o 'Big Brother', da TVI. No entanto, se antes aceitava estar na televisão de borla, agora exige ser pago.", revelou a 'TV Guia'.Toy conta que tinha 130 concertos agendados para 2020 mas foi obrigadado a reinventar-se para ganhar dinheiro."Quando percebi que o meu destino não era enriquecer, vi que tinha de rever toda a minha vida. A possibilidade de escrever, produzir, de já ser uma figura conhecida na televisão, fez com que comunicasse com toda a gente e dissesse que estava disponível para fazer outras coisas", disse à mesma publicação.