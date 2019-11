Toy e Daniela desabafam sobre críticas: "As pessoas são más. É doloroso"

14:30

Toy, de 56 anos, e Daniela, de 37, casaram a 22 de agosto numa cerimónia e a festa que não passou despercebida aos olhos de ninguém. E o casal acabou por ser alvo de duras críticas.Os dois estiveram à conversa com, na TVI, e falou sobre as críticas que sofrem pela exposição pública., começou por desabafar Daniela, sobre a fase que atravessou no início do romance com o cantor.

"As pessoas são más. Apercebi-me quando foi o casamento. As pessoas falam e não sabem a realidade das coisas", afirmou Daniela, introduzindo o assunto das críticas que tanto ela como o companheiro recebem, principalmente através das redes sociais.



Toy confirma as palavras da mulher: "As pessoas deitam 'lixo' para ali [redes sociais]. Os problemas da vida de cada um, vão ali deitar. Agora com o casamento houve muitos comentários depreciativos. Foi doloroso".



"Sentem que é aquela crítica gratuita só para magoar?", questionou Fátima Lopes, pergunta à qual Daniela não hesitou em responder: "Acho que é mesmo porque as pessoas são mesmo más. Às vezes não há nada para dizer mas comentam, metem defeitos em tudo".



Daniela vai ainda mais longe e conta que alguns seguidores do casal chegam a ofendê-los. "Ou porque sou feia, ou porque ele é gordo", afirmou. "Ou que está comigo só por causa do dinheiro", acrescentou Toy.



Apesar de Toy e Daniela manifestarem mágoa pelos comentários depreciativos, os dois mostram-se superiores às más línguas e demonstram que a relação continua sólida e apaixonada.