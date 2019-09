Toy e Daniela perdem avião para a lua de mel

06:00

André Filipe Oliveira

Os quatro dias destinados para a lua de mel foram por água abaixo. Toy e Daniela Correia, que trocaram alianças no domingo, na Quinta das Façalvas, em Palmela, não conseguiram embarcar no voo, marcado para as 07h00 de segunda-feira, rumo a Marraquexe, em Marrocos.O episódio insólito foi contado pelo artista em conversa com Manuel Luís Goucha. "O trânsito esteve parado uma hora até conseguir chegar ao parque das partidas", detalhou o músico que, por agora, vai ficar pelo nosso país.Nos próximos dias, Toy regressa aos palcos para cumprir a sua agenda profissional. O cantor, recorde-se, tem tido um verão repleto de espetáculos de norte a sul.Os pormenores do enlace, a cargo da apresentadora Maya, foram ultimados nos tempos livres do artista e da mulher, que faz questão de acompanhá-lo para toda a parte.