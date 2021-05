Toy é o novo apresentador da TVI e rejeita ser exclusivo

é o novo apresentador do, da TVI, sendo que vai aparecer em antena todos os domingos ao lado de Fanny Rodrigues, Ana Arrebentinha, José Lopes, Mónica Jardim e Rúben Vieira., contou o cantor à revista 'TV 7 Dias'.Embora esteja a gostar deste seu novo papel, Toy não descarta a ideia de ter de abandonar o 'Somos Portugal' caso as críticas por parte do público se intensifiquem., garantiu.A nova aposta de Cristina Ferreira vai estar todos os domingos na TVI, mas vai continuar a marcar presença nos outros canais de televisão descartando a possibilidade de ser exclusivo da estação de Queluz de Baixo.", brincou.Com o início das gravações da segunda temporada da novela 'Amor Amor', da SIC, Toy vai assumir o cargo de diretor musical onde será responsável pelos temas e produções das canções. Mas, o cantor optou por manter o secretismo quando confrontado pela publicação., rematou.