Toy em lágrimas no último adeus ao pai

01:30

André Filipe Oliveira

O último adeus de Toy ao pai, António Ferrão, ficou marcado pela emoção. O cantor não conteve as lágrimas na despedida ao progenitor, que morreu no último domingo, aos 95 anos, com demência. As cerimónias fúnebres decorreram no cemitério da Paz, em Algeroz, Setúbal. Apoiado pela mulher, Daniela, e pela enteada, Beatriz, o artista tentou agarrar-se às memórias mais felizes para ganhar forças para superar o momento de profunda dor que está a viver.O desfecho emotivo foi vivido intensamente por Toy que acolheu o pai em sua casa, dias antes de este ser hospitalizado. A saúde de António Ferrão estava fragilizada há já alguns anos. "A demência trouxe-lhe uma fragilidade tremenda. Ele já não estava ciente do que fazia, recusava comer, era muito complicado", explicou Toy aoEmbora desolado com a perda familiar, o cantor tem honrado todos os compromissos profissionais. Na segunda-feira participou no ‘Big Brother - Extra’, da TVI como comentador. "Tenho a certeza de que ele gostaria que eu continuasse a trabalhar", assinalou, em lágrimas, durante o programa.